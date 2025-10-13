大同：電子代工事業佳 9月營收42.52億年增9%

快訊

中央社／ 台北13日電

大同公司受惠電子代工事業迷你電腦新產品表現亮眼，與國際品牌商及同業合作，今天公布9月合併營收新台幣42.52億元，年增9%；前9月合併營收370.4億元，年增4.01%。

大同說明，9月電子代工事業（ODM）拉貨暢旺及電力新能源系統事業配合客戶交期出貨，重電事業部及電纜事業部目前產能滿載；電纜事業部與智慧電表事業部因交期排程出貨，9月營收表現最為突出。

大同指出，電纜事業部9月營收月增近50%，而因經銷商策略布局市場效果顯現，前3季電纜訂單較去年同期成長約4成，主力產品為低壓電力電纜及市占第1的網路線。另外，智慧電表事業部也因客戶9月大量出貨，營收月成長呈現大幅躍升近4倍。

大同表示，電力核心設備需求穩定且強勁，電力事業群前3季計營收年成長近5%；其中，重電事業部年成長近4成，節能空調事業在持續加強訪銷技師與接洽規劃節能工程案下，前3季營收年增5.1%。

營收 電纜

