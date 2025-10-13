南亞科法說會／第3季轉盈、三率三升AI伺服器帶動需求續熱

記憶體大廠南亞科（2408）13日召開第3季法說會並公布財報，單季「三率三升」，每股純益0.5元，終止連續11季虧損。公司表示，AI與一般雲端伺服器帶動的DRAM需求持續擴大，預期至2026年仍有機會維持成長，並將持續強化DDR4與LPDDR4出貨以滿足客戶。

南亞科第3季營收187.79億元，季增78.4%、年增130.9%，創近14季新高；DRAM平均售價（ASP）季增約四成多，出貨量季增約兩成中段。獲利面，毛利由虧轉盈達34.65億元、毛利率18.5%，季增39.1個百分點、年增15.3個百分點；營益率6.0%，季增48.8個百分點、年增36.8個百分點。受惠業外收入9.04億元，單季稅後純益由虧轉盈達15.63億元；每股稅後純益0.50元。

製程與產品進度方面，10奈米級第二代（1B）16Gb DDR5-5600出貨比重已達10%，DDR5-6400亦達設計規格；第三、第四代（1C/1D）按計畫試產中。TSV／DDP技術與客製化HBM研發同步推進，進度「順利」。

展望後市，總經理李培瑛指出，AI需求強韌、Non-AI市場供給偏緊，DRAM景氣回升明確；AI應用並將由雲端逐步外溢至邊緣與客製化場景。供給端目前資本支出主要集中在先進製程與高端產品，主要供應商持續下調DDR4／LPDDR4產出、轉往HBM與DDR5／LPDDR5；業者庫存維持健康水位。

需求端來看，伺服器受AI與HPC帶動，HBM與DDR5維持高動能；PC與手機隨新品週期，DDR5／LPDDR5搭載容量上修並導入更多AI功能；消費性終端對DDR4／LPDDR4需求明顯回溫。公司強調，將延續DDR4與LPDDR4的銷售策略，銜接客戶在不同應用的即時需求。