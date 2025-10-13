南亞科第3季轉虧為盈、EPS 0.5元 DRAM平均售價季增四十位數百分比

南亞科（2408）13日公布2025年第3季截至9月30日之自行結算合併財務報告。第3季營收187.79億元，季增78.4%，每股純益0.5元，為自2022年第4季、連續11季虧損以來，單季轉虧為盈；第3季DRAM平均售價季增四十位數百分比，銷售量季增中二十位數百分比。

南亞科第3季營業毛利為34.65億元，毛利率18.5%，較上季改善39.1個百分點。營業淨利為11.19億元，營業淨利率6%，較上季改善48.8個百分點，營業外收入9.04億元，本期稅後淨利為15.63億元，淨利率8.3%。單季每股純益0.5元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。截至2025年9月30日，每股淨值50.78元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師核閱。

南亞科表示，10奈米級第二代製程(1B)的16Gb DDR5-5600交運量已達10%，DDR5-6400也符合設計規格；第三代與第四代製程(1C/1D)如期試產；同時在TSV/DDP技術及客製化HBM產品的開發進展順利。此外，將持續提升DDR4及LPDDR4的銷售，以滿足客戶需求。