快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

南亞科第3季轉虧為盈、EPS 0.5元 DRAM平均售價季增四十位數百分比

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

南亞科（2408）13日公布2025年第3季截至9月30日之自行結算合併財務報告。第3季營收187.79億元，季增78.4%，每股純益0.5元，為自2022年第4季、連續11季虧損以來，單季轉虧為盈；第3季DRAM平均售價季增四十位數百分比，銷售量季增中二十位數百分比。

南亞科第3季營業毛利為34.65億元，毛利率18.5%，較上季改善39.1個百分點。營業淨利為11.19億元，營業淨利率6%，較上季改善48.8個百分點，營業外收入9.04億元，本期稅後淨利為15.63億元，淨利率8.3%。單季每股純益0.5元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算)。截至2025年9月30日，每股淨值50.78元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師核閱。

南亞科表示，10奈米級第二代製程(1B)的16Gb DDR5-5600交運量已達10%，DDR5-6400也符合設計規格；第三代與第四代製程(1C/1D)如期試產；同時在TSV/DDP技術及客製化HBM產品的開發進展順利。此外，將持續提升DDR4及LPDDR4的銷售，以滿足客戶需求。

南亞科 每股純益

延伸閱讀

外資不愛記憶體了？ 上周華邦電、南亞科高居賣超榜首

南亞科、華邦電、群聯飆漲！記憶體超級循環已到？專家：短線資金在換手

最牛一輪／南亞科靚 中信53搶鏡

南亞科、群聯 認購火

相關新聞

南亞科法說會／第3季轉盈、三率三升AI伺服器帶動需求續熱

記憶體大廠南亞科（2408）13日召開第3季法說會並公布財報，單季「三率三升」，每股純益0.5元，終止連續11季虧損。公...

面板雙虎小金雞 吸睛

面板雙虎友達及群創分別孕育小金雞有成，友達轉投資達興材料（5234）跨足半導體材料市場，營運步步高；群創旗下睿生光電強攻...

事欣科營運逐月走揚

工業電腦廠事欣科（4916）受惠航太及博弈訂單出貨增加，伴隨無人機訂單如期出貨，法人看好，事欣科本季營收將逐月走揚。

永道海外布局 加速度

因應地緣政治變數，RFID電子標籤廠永道-KY（6863）加速海外布局，越南新廠一期已於上季落成，進入裝機試產及量產準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。