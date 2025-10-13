SCFI 運價指數止跌、軍工題材加持 航運股逆勢上漲

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

航運類股13日在各類指數中逆勢上漲，表現可圈可點，指數收盤漲0.54％，由亞航（2630）、台船（2208）領漲。近日上海集裝箱出口運價指數（SCFI）止跌回彈，加上總統賴清德於國慶演說中表示，年底將提出國防特別預算、打造「台灣之盾」（T-Dome），軍工題材受市場注目，也激勵無人機相關個股價格走揚。

個股中，亞航上攻漲停，成交量超過18,000張；台船也大漲超過5%，成交量破21,000張。榮運（2607）、萬海（2615）、慧洋-KY（2637）、長榮航太（2645）、四維航（5608）等股票，漲幅也均超過2%。

近日最新公布的SCFI運價指數上漲4.12%，為先前的連四跌劃下句號；但業界指出，第4季為傳統淡季，加上美國將徵收港口停泊費用等因素，市場需求潛在壓力仍在。此外，無人機題材也帶旺亞航，該公司積極進軍無人機領域，於今年5月獲得中科院授權「中型無人機複材機體製造」技術，並取得完整授權藍圖與技術文件。

此外，亞航及台船上月、前三季業績表現均亮眼，營收基本面有利多。亞航9月合併營收月增48.13%、年增11.7%，前九月營收年增4.46%。台船9月合併營收月增11.83%、年增61.8%，前九月營收年增年增59.58%。長榮航太9月合併營收也年增19.8%，前九月營收年增13.9％。

不過，受海運運價等因素拖累，貨櫃三雄長榮海運（2603）、陽明海運（2609）、萬海9月合併營收均呈下滑。

