和椿營收／9月2.5億元、年增62.1% 單月、前三季營收創同期新高

和椿（6215）9月營收為2.54億元，月增45.27％、年增62.14％；第3季合併營收達7.05億元，季增16.97％、年增50.71％；累計前九個月合併營收達17.95億元，年增62.54％，繳出單月、第3季、前三季營收三創歷年同期新高的成績。

和椿表示，9月、第3季、前九月營收三創同期新高，主要動能來自於智慧製造的訂單需求明顯增溫，尤其是高科技、先進製程等產業客戶更是加大資本支出投入，創造公司旗下自動化關鍵零組件、模組產品、智慧機器人等出貨穩定貢獻所致。隨著主要客戶持續保持良好的施作工程進度，加上針對海外設廠、擴增產線的需求強勁，包括台灣、東南亞等地區，將有助於公司在手訂單金額持續堆高，並對整體營運帶來正面的挹注。

和椿表示，根據國外研究機構 Markets and Markets 的報告指出，2024 年全球人形機器人市場規模已達 20.2 億美元，並預估將從 2025 年的 29.2 億美元，以年複合成長率（CAGR）高達 39.2%快速成長，至 2030 年達 152.6 億美元，主要得益於AI與機器學習的進步，且廣泛應用於醫療、教育、零售等各領域上，而又國際機器人聯合會（IFR）最新報告指出，2024 年全球新增安裝的工業機器人數量達 54.2 萬台，較十年前翻倍以上。其中，亞洲市場佔比高達 74%，遙遙領先全球，雙雙凸顯工業機器人、人形機器人的龐大商機，為和椿帶來良好的業務開拓空間。

展望第4季及2026年，和椿維持審慎樂觀看法。以和椿目前在手訂單能見度已延伸至2026年，一方面，第一曲線事業體-自動化關鍵零組件、模組產品，已涵蓋半導體先進製程、自動化、電子製造等多元應用領域，目前除了既有訂單出貨暢旺外，亦與客戶針對新自動化技術進行開發，並整合AMR（自主移動機器人）及協作型機器人，提升「智慧製造＋智慧物流」整合應用效益，同時結合第二曲線機器人事業體相關解決方案，進行深化合作的機會。

另一方面，第二曲線事業體-機器人，日前已取得包括飯店、倉儲、零售等產業客戶針對智慧物流、智慧服務的訂單需求，不僅助力公司未來營運長期成長動能無虞，亦堆疊和椿成為台灣少數可提供AI智慧機器人解決方案的供應商。