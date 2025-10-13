快訊

菲律賓、南美洲猛搖 專家直指「台日似乎有空白帶」示警留意規模7地震

常說「2種詞」是腦部退化警訊！ 專家：6招鍛鍊大腦不失智

輝達台灣總部卡關！新壽忘了「這常識」 專家：再不讓會很慘

十銓逆勢攻漲停！台股早盤重挫中亮點股

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

記憶體模組廠十銓科技（4967）13日開低走高，盤中迅速拉升至漲停，暫報125 元、鎖住漲停，成交量逾 4 萬張，成為大盤劇烈回檔中的強勢指標股。

台股早盤大跌，主因上周美股因美中關稅與出口限制升溫而重挫，費半急挫逾 6%，今早亞股同步承壓；此外，中國稀土出口管制升級也加重市場對供應鏈風險的擔憂。受此影響，台股一度跌逾 800 點，權值電子領跌，盤面避險氣氛濃厚。

十銓剛公布 9 月營收 19.46 億元，月增107.8%、年增也高達64%；前三季合併營收 140.8 億元、年減 15.5%。公司表示，9 月營收跳增主要受惠品牌訂單與 B2B 專案動能回升，並透過與原廠協作與靈活庫存管理，因應 AI 伺服器帶動的記憶體供需變化。

隨第本季備貨期啟動，市場將觀察品牌與 B2B 專案的拉貨力道能否延續至 11～12 月以支撐營收，同步留意 DRAM／NAND 報價與原廠出貨節奏對毛利率的傳導，以及匯率走勢對成本與海外銷售的影響；若地緣風險趨緩、記憶體價格維持偏多，十銓的基本面與股價表現仍有機會延續強勢。

延伸閱讀

不管台股跌多少！0050都要「買爆」：只是分批還ALL IN？

彭金隆：台股跌幅較美股收斂 投資人對市場消息已有一定的消化能力

台股主動式ETF水漲船高 00984A十月上旬單位數成長率居冠

郭哲榮喊「川普果然TACO」：鑽石買點又少一半！台股仍有望創高

相關新聞

面板雙虎小金雞 吸睛

面板雙虎友達及群創分別孕育小金雞有成，友達轉投資達興材料（5234）跨足半導體材料市場，營運步步高；群創旗下睿生光電強攻...

事欣科營運逐月走揚

工業電腦廠事欣科（4916）受惠航太及博弈訂單出貨增加，伴隨無人機訂單如期出貨，法人看好，事欣科本季營收將逐月走揚。

永道海外布局 加速度

因應地緣政治變數，RFID電子標籤廠永道-KY（6863）加速海外布局，越南新廠一期已於上季落成，進入裝機試產及量產準備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。