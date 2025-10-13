十銓逆勢攻漲停！台股早盤重挫中亮點股

記憶體模組廠十銓科技（4967）13日開低走高，盤中迅速拉升至漲停，暫報125 元、鎖住漲停，成交量逾 4 萬張，成為大盤劇烈回檔中的強勢指標股。

台股早盤大跌，主因上周美股因美中關稅與出口限制升溫而重挫，費半急挫逾 6%，今早亞股同步承壓；此外，中國稀土出口管制升級也加重市場對供應鏈風險的擔憂。受此影響，台股一度跌逾 800 點，權值電子領跌，盤面避險氣氛濃厚。

十銓剛公布 9 月營收 19.46 億元，月增107.8%、年增也高達64%；前三季合併營收 140.8 億元、年減 15.5%。公司表示，9 月營收跳增主要受惠品牌訂單與 B2B 專案動能回升，並透過與原廠協作與靈活庫存管理，因應 AI 伺服器帶動的記憶體供需變化。

隨第本季備貨期啟動，市場將觀察品牌與 B2B 專案的拉貨力道能否延續至 11～12 月以支撐營收，同步留意 DRAM／NAND 報價與原廠出貨節奏對毛利率的傳導，以及匯率走勢對成本與海外銷售的影響；若地緣風險趨緩、記憶體價格維持偏多，十銓的基本面與股價表現仍有機會延續強勢。