永道海外布局 加速度

因應地緣政治變數，RFID電子標籤廠永道-KY（6863）加速海外布局，越南新廠一期已於上季落成，進入裝機試產及量產準備。永道並積極擴大美國市場布局，規劃於今年底前完成。

為貼近主要客戶的需求，永道過去在美國只有倉儲，產品皆在亞洲生產後運往美國。其於「美國製造」的考量，計劃今年底前於德州部署一至二條後段產線。

永道指出，今年初原規劃全年資本支出13.6億元，因應關稅干擾市況，目前下修至約11億元。上半年已執行一半，其餘部分將於年底前陸續完成。

永道深耕服務、零售、物流等產業，已開發出柔性抗金屬標籤等適用於醫療、化妝品、珠寶等新型零售應用。永道在全球營運布局考量下，除既有的大陸廠與台灣廠，越南興安省新廠建總投資額近20億元，一期工程已於第3季落成。