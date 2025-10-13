工業電腦廠事欣科（4916）受惠航太及博弈訂單出貨增加，伴隨無人機訂單如期出貨，法人看好，事欣科本季營收將逐月走揚。

事欣科近年在美國製造趨勢下，不僅洽談轉單的案量大增，軍工國防業務更大幅成長，並一舉拿下波音認證，取得無人機訂單，第3季波音無人機進入試產階段，預估貢獻度延續到今年底。

除了波音無人機訂單外，事欣科美國本土及墨西哥廠區皆取得ITAR（國際武器貿易條例）認證，能掌握美國持續成長的國防預算商機，近年美國國防部的超級士兵穿戴裝置長單，事欣科至今穩定出貨中。

事欣科9月營收3.5億元，為18個月來新高，月增15.82%，年增32.18%；第3季營收8.79億元，季增12.55%，年減0.23%；前三季營收25.18億元，年減8.85%。

展望後市，法人指出，事欣科受惠客戶拉貨力道增溫及時序進入產業旺季，預估本季營收維持逐月增溫趨勢應不變，單月營收有機會再創新高。