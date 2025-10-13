事欣科營運逐月走揚

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠事欣科（4916）受惠航太及博弈訂單出貨增加，伴隨無人機訂單如期出貨，法人看好，事欣科本季營收將逐月走揚。

事欣科近年在美國製造趨勢下，不僅洽談轉單的案量大增，軍工國防業務更大幅成長，並一舉拿下波音認證，取得無人機訂單，第3季波音無人機進入試產階段，預估貢獻度延續到今年底。

除了波音無人機訂單外，事欣科美國本土及墨西哥廠區皆取得ITAR（國際武器貿易條例）認證，能掌握美國持續成長的國防預算商機，近年美國國防部的超級士兵穿戴裝置長單，事欣科至今穩定出貨中。

事欣科9月營收3.5億元，為18個月來新高，月增15.82%，年增32.18%；第3季營收8.79億元，季增12.55%，年減0.23%；前三季營收25.18億元，年減8.85%。

展望後市，法人指出，事欣科受惠客戶拉貨力道增溫及時序進入產業旺季，預估本季營收維持逐月增溫趨勢應不變，單月營收有機會再創新高。

事欣科 營收 無人機

相關新聞

面板雙虎小金雞 吸睛

面板雙虎友達及群創分別孕育小金雞有成，友達轉投資達興材料（5234）跨足半導體材料市場，營運步步高；群創旗下睿生光電強攻...

永道海外布局 加速度

因應地緣政治變數，RFID電子標籤廠永道-KY（6863）加速海外布局，越南新廠一期已於上季落成，進入裝機試產及量產準備...

台積電16日法說 業績有望超標 全年營收將首度突破千億美元

台積電預計16日召開法說會，屆時公布財報展望。法人看好，受惠先進製程產能持續供不應求，台積電不僅第3季美元營收可望優於預...

南亞科13日舉行法說會 說明營運展望

記憶體大廠南亞科將於13日舉行法說會，在記憶體進入超級循環行情，業界看好後續記憶體產品量價續揚可期下，南亞科的最新展望和...

群創9月合併營收月增6.3% 友達減0.4%

面板廠友達（2409）、 群創、彩晶、凌巨昨（9）日公告9月業績，以群創、彩晶均繳出年月雙增的成績單相對出色；友達、凌巨...

