信驊9月營收月、年雙增 法人估今年EPS上看90元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

信驊（5274）9月營收月增9.4%、年增15%，第3季營收季增3.7%、年增17.1%，優於市場預期，分析師指出，主要原因為整體傳統型∕通用型伺服器、AI伺服器需求動能仍保持強勁，但部分因BT載板供給限制而未能季對季、年對年顯著成長。

對今年第4季而言，信驊目前預期營收介於20~21億元，中位數季減12%、年減2.6%。法人機構指出，雖信驊BMC營收成長目前受BT載板供給所限制，但整體傳統型∕通用型伺服器、AI伺服器需求動能仍保持強勁：自今年第2季起，傳統型∕通用型伺服器訂單已明顯回升，主因多家美系CSP對傳統型∕通用型伺服器與存儲伺服器的拉貨增加，此與對NAND上行循環的判斷相互呼應。

同時，多家美系CSP上修今年下在半年至2026年的傳統型∕通用型伺服器需求，此也與對DRAM漲勢延續的觀點一致。營運節奏方面，今年下半年B/B ratio仍強，預估第4季營收有望大致季對季持平，其中，傳統型∕通用型伺服器與AI伺服器需求均維持強勁，美系CSP持續拉貨；展望2026年，訂單能見度已延伸至2026年上半年，對傳統型∕通用型伺服器出貨保持樂觀看法。

供給面上，信驊正提前鎖定BT載板供貨並加強成本控管，以緩解對BMC出貨上行空間的掣肘。信驊與其設計服務夥伴創意，已提前鎖定明年下在半年的BT載板供給，一個月對應的BMC+BIC晶片生產顆數為200萬顆，就量而言，大約為今年第3季BMC+BIC晶片一季出貨量的再向上6%，供貨將優先以高階BMC為主，因此，預期公司產品Blended ASP仍有望進一步向上。

整體季營收至明年第2季將一季有機會至少保持22億元水準，並伴隨BT載板供貨吃緊緩解而繼續增加。

毛利率方面，公司對第3季毛利率指引為66~67%，第4季毛利率指引為66.5~67.5%（中位數季增0.5個百分點，年增1.6個百分點）。基於高階BMC出貨將保持強勁，加上短期BIC產品出貨比重將保持較低水準，預估下半年毛利率將保持在66~68%水準。

目前自9月以來，多家外資、內資機構預估，信驊今年每股獲利（EPS）多在88.8元至92.4元區間。

伺服器 信驊 營收

相關新聞

台積電16日法說 業績有望超標 全年營收將首度突破千億美元

台積電預計16日召開法說會，屆時公布財報展望。法人看好，受惠先進製程產能持續供不應求，台積電不僅第3季美元營收可望優於預...

南亞科13日舉行法說會 說明營運展望

記憶體大廠南亞科將於13日舉行法說會，在記憶體進入超級循環行情，業界看好後續記憶體產品量價續揚可期下，南亞科的最新展望和...

楠梓電、高技卡位高階市場

AI帶動印刷電路板（PCB）族群升級，業界觀察，主要聚焦高階材料升級趨勢，預期高階PCB應用明年還有新的成長業務，HDI...

群創9月合併營收月增6.3% 友達減0.4%

面板廠友達（2409）、 群創、彩晶、凌巨昨（9）日公告9月業績，以群創、彩晶均繳出年月雙增的成績單相對出色；友達、凌巨...

