台積電16日法說 業績有望超標 全年營收將首度突破千億美元

台積電（2330）預計16日召開法說會，屆時公布財報展望。法人看好，受惠先進製程產能持續供不應求，台積電不僅第3季美元營收可望優於預期，樂觀情況下，第4季美元營收也有望再攀新高，推升全年美元營收實績超越原預期的年增30%目標。

法人預期，台積電第3季美元營收平均約324億美元，持續跨越300億美元關卡，下半年逐季升溫。

台積電於7月的法說會預期，今年美元營收將年增30%，按照當時數據推算，2025年美元營收將首度超過千億美元、達約1,171.079億美元。

台積電法說會概況

而從目前產業訊息來看，法人指出，受惠先進製程持續供不應求，台積電2025年美元營收增幅可望大幅超越公司先前訂下的目標，估計年增近四成。

台積電9日公布9月合併營收達新台幣3,309.8億元，較上月減少1.4%，但較去年同期增加31.4%，創歷年同期新高，優於法人預估。

台積電累計2025年1至9月營收約為新台幣2兆7,629億6,400萬元，較去年同期增加36.4%，也是歷年同期的新高。

台積電先前召開法說會時預估，第3季美元營收可達318~330億美元，平均值324億美元，季增約8%，符合市場預估季增3%~7%區間，毛利率則為55.5-57.5%，較前一季下滑，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元，第3季新台幣將升值6.6%，預估將影響新台幣營收約6.6%，影響毛利率則約2.6個百分點。

台積電今年7月至8月累計營收已達6,589.38億元，法人預估，台積電第3季美元財測來看，平均值換算新台幣營收約9,396億元，若以最低標看9月單月營收僅需約2,600億元即可達成，平均值則約2,800億元，高標則約2,980億元，在客戶拉貨高峰過後，皆預期較8月呈現月減少雙位數，實際公司公布數據優於預期。