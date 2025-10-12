聽新聞
南亞科13日舉行法說會 說明營運展望
記憶體大廠南亞科（2408）將於13日舉行法說會，在記憶體進入超級循環行情，業界看好後續記憶體產品量價續揚可期下，南亞科的最新展望和財報備受市場關注，因涉及市況、價格變化，甚至是對2026年的展望。
觀察業績表現，受惠DDR4價格上漲，南亞科今年9月營收為66.64億元，月減少1.45%、年增加157.81%，創下41個月單月次高，月比下滑，主因南亞科產能已滿載，出貨量再增有限，整體營收呈高檔。今年第3季營收186.8億元，年增129.69%、季增77.46%。累計前九月營收為364.92億元，較去年同期增加32.43%。
目前南亞科將產品重心自傳統DDR3、DDR4逐步轉移至DDR5與客製化HBM記憶體，預估2025年DDR5投片比重將提升至20％，同時位元產出中，採用10奈米級第二代（1B）製程的產品將占比超過三成，生產效能與良率將顯著優化。
在封裝與製程技術上，南亞科亦與同集團的福懋科合作，導入3D矽穿孔（TSV）與多晶片堆疊封裝，強化客製化高階記憶體解決方案競爭力。
