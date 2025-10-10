健鼎業績站上三高 9月、第3季同步攀峰 前三季也創同期最佳

PCB大廠健鼎（3044）昨（9）日公布9月合併營收69.37億元，創新高，月增12.3%，年增18.4%；第3季合併營收193.89億元，創單季新高，前三季業績544.21億元，為同期最佳。公司看好，本季營運可望維持高檔。

健鼎為上半年每股純益9.13元，為PCB族群每股獲利王，該公司已連續六年賺逾一股本。法人估，健鼎2025年營收、獲利可望同步挑戰新高，全年每股純益力拚續賺逾11元，穩坐PCB族群每股獲利王寶座。

健鼎表示，9月營收改寫新猷，除了8月部分營收遞延及因中國大陸十一長假，客戶提前拉貨之外，DRAM模組用板搭上這波記憶體熱潮，出貨暢旺，同步挹注營運。

健鼎第3季合併營收193.89億元，季增8.3%，並較去年同期成長9.7%；前三季合併營收544.21億元，年增.11.6%。

健鼎於2023年拿下車用PCB龍頭，近年積極開拓高階高密度連接板（HDI）應用，旗下產能以中國大陸廠區最大、台灣次之，越南廠則剛開始起步。健鼎目前八成產能在大陸，受新台幣匯率干擾較小。健鼎昨天股價漲3元、收310.5元。