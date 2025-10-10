快訊

辛耘9月合併營收月增11% 弘塑減2.9%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體設備／耗材廠辛耘（3583）、弘塑昨（9）日公布9月業績，辛耘月增逾一成，弘塑則較8月小幅衰退，兩家公司第3季營收均攀上單季歷史次高。

辛耘9月合併營收10.12億元，為近三個月高點，月增11.8％，年增16.8％；第3季合併營收28.31億元，季減2.8％，年增13.2％；前三季合併營收85.56億元，年增20.2％。

辛耘同時耕耘半導體再生晶圓與設備業務，法人看好，該公司受惠客戶端擴充先進封裝產能帶來的拉貨力道，今年營收、獲利有望續創新高，增幅均上看兩位數百分比。

弘塑9月合併營收為4.61億元，月減2.9％，年增39％；第3季合併營收14.93億元，季減8.3％，年增50.6％；前三季合併營收43.64億元，年增53％。

弘塑同時布局半導體設備與化學品等領域，法人認為，該公司今年營收、獲利都有機會挑戰新高。

