伸興營收／9月7.49億元年增2.4% 第3季22.49億元年減7.9%

家用縫紉機龍頭廠伸興工業（1558）公布9月合併營收7.49億元，在本業縫紉機出貨穩健增溫下，年增2.4%；累計前三季合併營收64.73億元、年增2.5%。第3季合併營收22.49億元，季增3.1%、但年減7.9%。

展望第4季，伸興維持審慎看法。隨著各市場庫存回補至健康水位，以及節慶需求持續延伸，以目前在手訂單來看，伸興本業家用縫紉機，預期能進一步支撐集團全年營運正成長的表現。

伸興指出，受惠於感恩節及聖誕節消費旺季到來，主要客戶在第3季起即有明顯拉貨力道增強的情形，尤其是歐洲大型零售通路，針對旗下多款機械式縫紉機的訂單需求持續攀升，也挹注公司產能稼動率站穩一定水準之上。

伸興表示，公司長期深耕縫紉機市場，已建立涵蓋商用機、高階電腦刺繡機、電子式縫紉機、拷克機至入門機械式縫紉機的完整產品線，能靈活滿足歐美市場在節慶銷售下的不同需求。越南基地逐步發揮成本與產能優勢，客戶出貨規模得以快速擴張。

特別是在垂直整合的一條龍生產模式下，伸興掌握從車殼壓鑄、CNC加工、外觀ABS注塑、到組裝與包裝的全流程，大幅提高零組件自製率並降低成本，使公司在關稅與匯率波動的環境中，展現更強的價格競爭力與供應韌性。

而子公司宇隆（2233），也穩健貢獻營收與獲利，旗下自有品牌TUF ONE行星減速機出貨動能延續，目前除應用於智慧工廠與自動化設備，更已拓展至人形機器人與e-VTOL（電動垂直起降航空器）等新興領域，齊步為公司營運帶來良好的成長動能。