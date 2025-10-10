崇越9月單月營收突破60億元大關
崇越（5434）昨（9）日公布9月單月營收60.9億元，首度衝破60億元大關，月增6.6%，創歷史新高，年增14.6%；前三季累計營收達502.8億元，年增22.4%。
崇越說明，營運連續刷新歷史高點，今年9月攀上高峰，第3季營收再度改寫新高，達175.4億元，季增3.2%、年增14.1%。半導體市場需求熱絡及海外環保工程穩定挹注，為營收帶來成長動能，續創新猷。
崇越說明，營運表現亮眼，反映持續深化國際布局的成果，近年積極打造全球供應鏈平台，推動海外據點發展，強化在地服務能量，近期攜手日本、台灣共14家合作夥伴參加美國鳳凰城2025 SEMICON WEST半導體展，展示半導體製程材料、設備、自動化系統與精密零組件，展現全方位供應鏈整合實力。
隨亞利桑那州成為先進製程晶圓製造重鎮，北德州逐步形成高度整合的半導體生態系，崇越在兩地設立據點，提供在地服務。崇越集團執行董事李正榮，除亞利桑那和德州外，也在愛達荷州派駐工程師，協助國際記憶體大廠進行設備安裝與零組件更換作業，明年預計在愛達荷州的博伊西設立第三個營運據點，持續深耕、拓展美國市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言