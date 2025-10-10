崇越9月單月營收突破60億元大關

快訊

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

崇越（5434）昨（9）日公布9月單月營收60.9億元，首度衝破60億元大關，月增6.6%，創歷史新高，年增14.6%；前三季累計營收達502.8億元，年增22.4%。

崇越說明，營運連續刷新歷史高點，今年9月攀上高峰，第3季營收再度改寫新高，達175.4億元，季增3.2%、年增14.1%。半導體市場需求熱絡及海外環保工程穩定挹注，為營收帶來成長動能，續創新猷。

崇越說明，營運表現亮眼，反映持續深化國際布局的成果，近年積極打造全球供應鏈平台，推動海外據點發展，強化在地服務能量，近期攜手日本、台灣共14家合作夥伴參加美國鳳凰城2025 SEMICON WEST半導體展，展示半導體製程材料、設備、自動化系統與精密零組件，展現全方位供應鏈整合實力。

隨亞利桑那州成為先進製程晶圓製造重鎮，北德州逐步形成高度整合的半導體生態系，崇越在兩地設立據點，提供在地服務。崇越集團執行董事李正榮，除亞利桑那和德州外，也在愛達荷州派駐工程師，協助國際記憶體大廠進行設備安裝與零組件更換作業，明年預計在愛達荷州的博伊西設立第三個營運據點，持續深耕、拓展美國市場。

