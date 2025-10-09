大聯大投控第3季營收2444.7億元 低於法說預期

IC通路大廠大聯大投控（3702）今日公布9月合併營收890.9億元，為歷年同期次高，月增13%；第3季營收為2444.7億元，排除匯率影響，第3季營收創下單季歷史新高；累計前三季合併營收7437.5億元，年增14.6%。

大聯大表示，9月營收寫歷年次高，主要受惠生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC、NB及記憶體迭代更換、電子零組件需求增加。

大聯大稍早提出的第3季財測，以台幣29.5元兌1美元為匯率假設，預估營收介於2450億元至2650億元，中位數為2550億元，高於第2季的2504億元，實際結算2444.7億元，低於預期，顯見受匯率影響比預期大。大聯大稍早預估第3季毛利率介於3.7%至3.9%，中位數為3.8%，與第2季的3.82%相當；預估稅後純益介於24.86億元至30.22億元，中位數為27.54億元，比起第2季的21.86億元明顯成長。

大聯大看好還是AI相關，從雲端伺服器，到邊緣端的手機、電腦、機器人到自駕車，這股需求動能強勁，可望延續到2026年。