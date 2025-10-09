快訊

大聯大投控第3季營收2444.7億元 低於法說預期

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
大聯大董事長黃偉祥 。圖／聯合報系資料照片
IC通路大廠大聯大投控（3702）今日公布9月合併營收890.9億元，為歷年同期次高，月增13%；第3季營收為2444.7億元，排除匯率影響，第3季營收創下單季歷史新高；累計前三季合併營收7437.5億元，年增14.6%。

大聯大表示，9月營收寫歷年次高，主要受惠生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC、NB及記憶體迭代更換、電子零組件需求增加。

大聯大稍早提出的第3季財測，以台幣29.5元兌1美元為匯率假設，預估營收介於2450億元至2650億元，中位數為2550億元，高於第2季的2504億元，實際結算2444.7億元，低於預期，顯見受匯率影響比預期大。大聯大稍早預估第3季毛利率介於3.7%至3.9%，中位數為3.8%，與第2季的3.82%相當；預估稅後純益介於24.86億元至30.22億元，中位數為27.54億元，比起第2季的21.86億元明顯成長。

大聯大看好還是AI相關，從雲端伺服器，到邊緣端的手機、電腦、機器人到自駕車，這股需求動能強勁，可望延續到2026年。

營收 大聯大

相關新聞

大聯大投控第3季營收2444.7億元 低於法說預期

IC通路大廠大聯大投控（3702）今日公布9月合併營收890.9億元，為歷年同期次高，月增13%；第3季營收為2444....

聯發科第3季營收1421億元、季減5.4% 優於財測

聯發科（2454）今日公布9月營收，站上543.3億元，月增和年增均逾21%，主因旗艦手機晶片天璣9500晶片出貨挹注營...

AI產業帶動高階應用訂單成長 安馳前三季營收超越去年全年

工控解決方案大廠安馳（3528）今日公告2025年9月營收為8.87億元，較去年同期成長97.08%，並較上月成長5.4...

聯發科營收／9月543億元、月增逾二成 第3季業績超標

晶片大廠聯發科（2454）於9日公布9月業績，達543.3億元，月增逾二成，第3季業績略高於原預測區間高標。

華碩營收／9月年增33.02% 創單月新高、第3季也登頂

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年9月集團營收為825.95億元，月增31.49%、年增33.02%，創下單月新高...

台達電營收／9月年增33.97%三創新高 第3季1503億元亦創高

台達電（2308）9日公告9月營收570.61億元創單月新高，月增19.2%，年增53.8%。第3季營收以1,503.2...

