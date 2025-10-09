三集瑞營收／9月1.81億元 泰國羅勇新基地到位、搶AI與車電成長線
被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）9日公布9月合併營收達1.81億元，月增5.7%、年減12.05%；第3季營收5.03億元，季減22.5%、年減18.4%；累計前九月合併營收17.62億元，年增7.33%。公司表示，隨著AI需求持續擴大，相關新品研發與出貨同步推進，其中通過輝達（NVIDIA）次世代AI平台Rubin認證的產品，將待平台量產後放大出貨，為2026年營運帶來新增動能。
在應用版圖上，三集瑞同步耕耘車用、電池／儲能與邊緣裝置。車規一體成型電感已完成可靠度驗證並量產，2.5kW～6.6kW車載充電器（OBC）磁性元件進入小批出貨。隨著機器人與無人機導入AI功能，市場對電源元件的高功率、耐高頻、大電流、低損耗與薄型化要求走高，推動第3季產品平均單價（ASP）較上半年明顯提升。在AI平台節奏上，Hopper系列出貨維持穩定，Blackwell相關產品已開始小量交貨；包含AI Mini PC GB10在內的新品也獲多家客戶驗證、進入量產接單。
產能與製造布局方面，公司於9月下旬正式簽約取得泰國羅勇府19萬平方米土地，規劃導入全自動化產線，並優化製程與材料設計，以降低高頻應用中的LC共振異音、提升良率與成本效率；新基地預計最早於2026年下半年投產，以銜接主要客戶產地移轉與訂單擴張。為支應擴產與營運需求，董事會亦通過發行新台幣10億元無擔保可轉換公司債（CB）的募資計畫，強化資本結構、加速長期成長。
三集瑞強調，將以AI伺服器／邊緣AI＋車電OBC與儲能雙引擎推進，透過產品認證量產、海外產能落地與製程良率提升，逐步擴大市占與規模，朝高效能電感領域的領導廠商目標前進。
