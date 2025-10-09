聯發科第3季營收1421億元、季減5.4% 優於財測

聯發科（2454）今日公布9月營收，站上543.3億元，月增和年增均逾21%，主因旗艦手機晶片天璣9500晶片出貨挹注營收表現。連帶讓聯發科第3季營收1421億元，僅季減5.4%，優於越財測高標。不過因外資點名大陸紫光展銳重回手機晶片市場、加上英特爾加大和輝達合作，讓聯發科獲Meta ASIC晶片機率降低，恐影響未來手機晶片和ASIC業務，讓聯發科股價相對受到壓抑。

聯發科稍早預估，第3季營收在在台幣兌美元為29比1的匯率計算基礎下，將介於1301億至1400億元區間，季減7%至13%、年減1%至增長6%。主要第2季已提前反映關稅因素提前拉貨。

聯發科雖遭外資降評，但公司仍看好旗艦手機晶片天璣9500，成功斬獲中國手機品牌廠旗艦款手機，且首顆2奈米晶片本月完成產品設計定案（Tape-out），且與輝達合作開發車用、ASIC和超級電腦晶片的合作計畫不變，對後市營運仍抱持樂觀。