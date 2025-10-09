快訊

諾貝爾文學獎得主揭曉！去年頒給首位韓籍作家 2025由匈牙利作家戴桂冠

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

聯發科第3季營收1421億元、季減5.4% 優於財測

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科總經理陳冠州（左）、資深副總徐敬全。圖／本報資料照片
聯發科總經理陳冠州（左）、資深副總徐敬全。圖／本報資料照片

聯發科（2454）今日公布9月營收，站上543.3億元，月增和年增均逾21%，主因旗艦手機晶片天璣9500晶片出貨挹注營收表現。連帶讓聯發科第3季營收1421億元，僅季減5.4%，優於越財測高標。不過因外資點名大陸紫光展銳重回手機晶片市場、加上英特爾加大和輝達合作，讓聯發科獲Meta ASIC晶片機率降低，恐影響未來手機晶片和ASIC業務，讓聯發科股價相對受到壓抑。

聯發科稍早預估，第3季營收在在台幣兌美元為29比1的匯率計算基礎下，將介於1301億至1400億元區間，季減7%至13%、年減1%至增長6%。主要第2季已提前反映關稅因素提前拉貨。

聯發科雖遭外資降評，但公司仍看好旗艦手機晶片天璣9500，成功斬獲中國手機品牌廠旗艦款手機，且首顆2奈米晶片本月完成產品設計定案（Tape-out），且與輝達合作開發車用、ASIC和超級電腦晶片的合作計畫不變，對後市營運仍抱持樂觀。

晶片 手機 聯發科 營收

大聯大投控第3季營收2444.7億元 低於法說預期

IC通路大廠大聯大投控（3702）今日公布9月合併營收890.9億元，為歷年同期次高，月增13%；第3季營收為2444....

AI產業帶動高階應用訂單成長 安馳前三季營收超越去年全年

工控解決方案大廠安馳（3528）今日公告2025年9月營收為8.87億元，較去年同期成長97.08%，並較上月成長5.4...

聯發科營收／9月543億元、月增逾二成 第3季業績超標

晶片大廠聯發科（2454）於9日公布9月業績，達543.3億元，月增逾二成，第3季業績略高於原預測區間高標。

華碩營收／9月年增33.02% 創單月新高、第3季也登頂

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年9月集團營收為825.95億元，月增31.49%、年增33.02%，創下單月新高...

台達電營收／9月年增33.97%三創新高 第3季1503億元亦創高

台達電（2308）9日公告9月營收570.61億元創單月新高，月增19.2%，年增53.8%。第3季營收以1,503.2...

