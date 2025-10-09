快訊

諾貝爾文學獎得主揭曉！去年頒給首位韓籍作家 2025由匈牙利作家戴桂冠

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

AI產業帶動高階應用訂單成長 安馳前三季營收超越去年全年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安馳董事長李瑞西。圖／聯合報系資料照片
安馳董事長李瑞西。圖／聯合報系資料照片

工控解決方案大廠安馳（3528）今日公告2025年9月營收為8.87億元，較去年同期成長97.08%，並較上月成長5.41%。第三季營收24.71億元，季增30.18%，年增79.94%，單月與單季皆創歷史新高。累計前三季營收60.96億元，年增54.47%，超越2024年全年營收的52.91億元。公司表示，受惠於AI伺服器訂單增加，以及代理線產品組合調整，整體營運表現穩健。

安馳表示，AI伺服器及CoWoS先進封裝應用需求持續攀高，推升半導體測試設備、工控、ATE測試設備、電源管理、水冷散熱（CDU）等高階應用市場需求成長。公司持續調整代理線產品組合，帶動AMD、ADI、Qorvo等主要代理線出貨成長；Onsemi與Mini-Circuits受惠於資料中心與網通應用訂單續強，挹注公司營收表現。

在應用面方面，隨著AI伺服器應用範疇不斷擴展，CoWoS先進封裝、ATE自動測試與5G通訊等應用需求持續上漲，帶動網通、高速運算、高速傳輸、低軌衛星、無人機等應用市場需求增溫，產品代理線能見度維持高檔。安馳持續深化與代理線原廠合作，強化AI應用與通訊、測試設備的整合解決方案，以深化AI產業供應鏈的市場滲透度。

展望未來，安馳看好AI帶動相關應用領域的需求成長，將聚焦AI、高速運算與工控等利基型高附加價值市場，持續優化代理線及產品組合，聚焦高毛利與利基型市場布局。公司將提高「AI+IoT+5G」高階解決方案整合度，強化產品技術服務能力與產品附加價值，以提升整體營運效率，進一步推動公司中長期營運成長。

AI 營收 安馳

延伸閱讀

印能Q3營收創單季新高 訂單能見度已至明年上半年

台積電法說前 大摩喊買、樂觀估股價再漲5%

全民權證／華通 兩檔馬力強

昇達科9月營收月增15% 低軌衛星助陣

相關新聞

大聯大投控第3季營收2444.7億元 低於法說預期

IC通路大廠大聯大投控（3702）今日公布9月合併營收890.9億元，為歷年同期次高，月增13%；第3季營收為2444....

聯發科第3季營收1421億元、季減5.4% 優於財測

聯發科（2454）今日公布9月營收，站上543.3億元，月增和年增均逾21%，主因旗艦手機晶片天璣9500晶片出貨挹注營...

AI產業帶動高階應用訂單成長 安馳前三季營收超越去年全年

工控解決方案大廠安馳（3528）今日公告2025年9月營收為8.87億元，較去年同期成長97.08%，並較上月成長5.4...

聯發科營收／9月543億元、月增逾二成 第3季業績超標

晶片大廠聯發科（2454）於9日公布9月業績，達543.3億元，月增逾二成，第3季業績略高於原預測區間高標。

華碩營收／9月年增33.02% 創單月新高、第3季也登頂

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年9月集團營收為825.95億元，月增31.49%、年增33.02%，創下單月新高...

台達電營收／9月年增33.97%三創新高 第3季1503億元亦創高

台達電（2308）9日公告9月營收570.61億元創單月新高，月增19.2%，年增53.8%。第3季營收以1,503.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。