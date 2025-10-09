AI產業帶動高階應用訂單成長 安馳前三季營收超越去年全年

工控解決方案大廠安馳（3528）今日公告2025年9月營收為8.87億元，較去年同期成長97.08%，並較上月成長5.41%。第三季營收24.71億元，季增30.18%，年增79.94%，單月與單季皆創歷史新高。累計前三季營收60.96億元，年增54.47%，超越2024年全年營收的52.91億元。公司表示，受惠於AI伺服器訂單增加，以及代理線產品組合調整，整體營運表現穩健。

安馳表示，AI伺服器及CoWoS先進封裝應用需求持續攀高，推升半導體測試設備、工控、ATE測試設備、電源管理、水冷散熱（CDU）等高階應用市場需求成長。公司持續調整代理線產品組合，帶動AMD、ADI、Qorvo等主要代理線出貨成長；Onsemi與Mini-Circuits受惠於資料中心與網通應用訂單續強，挹注公司營收表現。

在應用面方面，隨著AI伺服器應用範疇不斷擴展，CoWoS先進封裝、ATE自動測試與5G通訊等應用需求持續上漲，帶動網通、高速運算、高速傳輸、低軌衛星、無人機等應用市場需求增溫，產品代理線能見度維持高檔。安馳持續深化與代理線原廠合作，強化AI應用與通訊、測試設備的整合解決方案，以深化AI產業供應鏈的市場滲透度。

展望未來，安馳看好AI帶動相關應用領域的需求成長，將聚焦AI、高速運算與工控等利基型高附加價值市場，持續優化代理線及產品組合，聚焦高毛利與利基型市場布局。公司將提高「AI+IoT+5G」高階解決方案整合度，強化產品技術服務能力與產品附加價值，以提升整體營運效率，進一步推動公司中長期營運成長。