十銓9月合併營收19.46億元增逾倍 8月轉盈每股賺0.59元

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日公布 9 月單月營收19.46億元，月增107.8%、年增也達64%；累計1 至9月合併營收為 140.8 億元，年減15.6%。十銓表示9月營收增逾倍，主要受惠於品牌訂單與B2B專案有不錯表現。

十銓因股價漲幅過大，今日也應主管機關要求提前公布單月營收獲利。8月受惠DRAM價格上揚，營運轉虧為盈，單月每股純益0.59元。

十銓表示，自9月以來，記憶體市場因AI伺服器需求急速增長，影響記憶體產能供需與價格；面對市場變化，十銓科技憑藉與原廠良好的合作關係，持續迅速調整策略，並採取靈活的庫存管理措施，維持供應穩定性，未來將持續強化供應鏈韌性與營運效率，為之後成長奠定堅實基礎。

十銓9月即受惠於人工智慧與高效能運算需求強勁，記憶體市場持續保持活躍動能。同時因應原廠供貨策略，也影響記憶體模組廠調整生產與銷售，以及產業仍面臨地緣政治風險、產能轉移與需求波動等挑戰，面對外部不確定性，十銓將秉持審慎且積極的策略，靈活應對市場變化，掌握新一波成長機會；同時公司將持續強化工控業務的穩健擴展，憑藉內部技術創新與外部市場需求的相互推動，取得顯著成果；展望未來，十銓科技將持續優化生產與供應鏈布局，深化B2B客戶與通路夥伴的合作關係，穩健驅動公司長遠發展。