致伸營收／9月54.32億元、年增1.2% 為一年來高點

致伸科技（4915）9日公布9月營收54.3億元，月增6.7%，年增1.2%，為去年8月以來最佳。第3季合併營收158.8億元，季增8.8%、年減0.8%。累計今年前九月合併營收452.4億元，年增0.5%。

致伸表示，9月營收月增7%，主要受惠B2B及AIoT專案出貨持續挹注，公共安全與車隊管理等應用需求持續推升動能。隨著高毛利專案占比提升，公司產品組合持續優化，帶動營運展現穩健成長。

致伸強調，公司憑藉深厚的視聽覺技術整合基礎，持續深化「多感合一感測融合（X-in-1 Sensory Fusion）」策略，結合聲音、影像與邊緣AI技術，打造多元應用的智慧感測解決方案。在應用領域部分，AI智慧監控專案需求穩健；同時，公司亦深耕AI視訊會議，透過先進的影像與聲學整合技術，提升遠距協作的效率。

此外，在車載音響方面，以高品質聲音技術為核心，協助車廠打造更具沉浸感與差異化的體驗。透過持續強化系統整合與跨領域應用能力，致伸不僅展現感測與AI融合的研發實力，更進一步提升產品附加價值，鞏固市場競爭力。