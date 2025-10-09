仁寶營收／9月697億元、月增18.55% 美國廠伺服器明年量產

仁寶（2324）9日公布9月營收697.19億元，月增18.55%、年減16.77%；今年前九月營收5,666.61億元，年減16.8%。

該公司預估，第4季個人電腦（PC）出貨量有機會持續成長，而非PC產品方面的產品組合持續優化，預期非PC產品將在2026年會有比較明顯的營收貢獻。

仁寶第3季營收1,871.2億元，季增3.7%、年減23.41%；該公司9月PC出貨250萬台，月增8.7%、年減13.79%，第3季PC出貨710萬台，季對季持平、年減14.46%。

仁寶指出，儘管目前已過產業季底效應，加上後續PC市場的不確定性因素仍然較多，但今年第4季的出貨表現仍然有機會隨著客戶腳步成長；至於非PC業務方面，消費性電子產品第3季表現不錯，但需要密切關注第4季的需求。

仁寶強調，旗下5G、伺服器、車用、醫療、工控等新事業表現，明年有機會取得良好進展，為因應客戶需求，集團已確立投資美國設廠，相關計畫正在進行，預期2026上半年量產，主要供應伺服器產品。