大立光：10月營運與9月差不多 11月會比較差
光學鏡頭廠大立光今天召開法人說明會，董事長林恩平談到營運展望表示，10月與9月差不多，11月會比較差；大立光目前產能仍滿載，並非因為客戶需求量上升，而是製程變得比較繁瑣，需要更多空間。
針對2026年擴產計畫，林恩平透露，最新的第4廠已有一個樓層規劃好，還有擴產空間。客戶多年來都有洽談海外生產的可能性，主要為了提升韌性，希望在更多地點生產，增加彈性。
法人詢問機器人應用的進展，林恩平說，超音波偵測的出貨可能從今年延後到明年，目前做法是用視覺取代觸覺來偵測距離，但是鏡頭規格不高。大立光也有與不同客戶洽談人工智慧（AI）眼鏡和其他產品，根據客戶開出的規格，才決定可以提供什麼解決方案。
展望明年鏡頭規格趨勢，林恩平認為，主要還是朝向多光圈、可變光圈發展，潛望式鏡頭大致上還會沿用，8P（8片塑膠鏡片）鏡頭客戶幾乎都嫌貴，除非比較特別的案子才會採用。
他提到，大立光一直有做車用鏡頭產品，也有在交貨，但量不大；至於無人機專案產品的量比較少，「還不在我們雷達主要範圍內。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言