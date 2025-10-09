大立光：10月營運與9月差不多 11月會比較差

快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

中央社／ 台北9日電

光學鏡頭大立光今天召開法人說明會，董事長林恩平談到營運展望表示，10月與9月差不多，11月會比較差；大立光目前產能仍滿載，並非因為客戶需求量上升，而是製程變得比較繁瑣，需要更多空間。

針對2026年擴產計畫，林恩平透露，最新的第4廠已有一個樓層規劃好，還有擴產空間。客戶多年來都有洽談海外生產的可能性，主要為了提升韌性，希望在更多地點生產，增加彈性。

法人詢問機器人應用的進展，林恩平說，超音波偵測的出貨可能從今年延後到明年，目前做法是用視覺取代觸覺來偵測距離，但是鏡頭規格不高。大立光也有與不同客戶洽談人工智慧（AI）眼鏡和其他產品，根據客戶開出的規格，才決定可以提供什麼解決方案。

展望明年鏡頭規格趨勢，林恩平認為，主要還是朝向多光圈、可變光圈發展，潛望式鏡頭大致上還會沿用，8P（8片塑膠鏡片）鏡頭客戶幾乎都嫌貴，除非比較特別的案子才會採用。

他提到，大立光一直有做車用鏡頭產品，也有在交貨，但量不大；至於無人機專案產品的量比較少，「還不在我們雷達主要範圍內。」

