樺漢營收／9月119億元 月增10.1%、年減7.5%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）公布2025年9月自結合併營收達119.2億元，月增10.1％、年減7.5%；累計2025年1至9月合併營收達1,024.8億元，較去年同期略減4%。

樺漢三大事業體9月營收表現持續展現其核心競爭力，工控設計事業營收30.9億元，月增22.4%、年增24.5%，成長動能強勁。品牌通路事業營收50.2億元，月增14.8%、年減1.9%，在全球市場趨於謹慎的情況下仍保持穩健表現。

系統整合事業營收38.1億元，月減3.1%、年減28%，營收月度略減， 年減衰退主要原因有二：其一，美國自動化供應系統第一期工程已完工，而今年第二期工程尚處初期，致美國市場貢獻下降16.8億元；其二，整合系統業務受亞太區域市場波動影響，營收表現較前期略有收斂。

樺漢個體（含全資子公司）9月營收達17.7億元，月增27.1%、年增22.5%，受惠於全球智慧製造、Edge AI邊緣運算系統、資通網安、零售金融、博弈彩券、 POS機、ATM、及智慧家居， 另外集團的ESaaS （Ennoconn Solution as a Service）智慧平台整合方案包括能源裝置、設備與建築智慧管理、 ESG節能減碳及 AI技術應用導入，同步上揚續創成長動能。

樺漢將於2025年11月14日召開第3季法人說明會，說明最新營運成果與展望，持續強化核心事業布局、穩健邁向長期成長目標。

