宏碁營收／9月295億元、月增35.4% 創11年同期新高
PC品牌廠宏碁（2353）9日公布2025年9月單月合併營收為295.3億元，月增35.4%、年增12.2%，創11年同期新高；第3季營收733.99億元，季增10.3%、年增1%；累積前三季自結營收2,012.69億元，年增1.4%。
宏碁今年9月營運亮點包括，筆記型電腦營收年增10.7%、桌上型電腦營收年增33.4%、顯示器產品營收年增27.5%、Chromebook營收年增9.5%、電競及遊戲相關產品及業務營收年增35.9%以及商用產品營收年增24.5%。
宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占9月營收之28.4%、第3季營收之33.6%、累積前九月營收之31.8%。
公開發行子公司皆已公告9月份自結營收，孵化中的事業中尤以專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司9月營收年增60.2%為亮點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言