宏碁營收／9月295億元、月增35.4% 創11年同期新高

PC品牌廠宏碁（2353）9日公布2025年9月單月合併營收為295.3億元，月增35.4%、年增12.2%，創11年同期新高；第3季營收733.99億元，季增10.3%、年增1%；累積前三季自結營收2,012.69億元，年增1.4%。

宏碁今年9月營運亮點包括，筆記型電腦營收年增10.7%、桌上型電腦營收年增33.4%、顯示器產品營收年增27.5%、Chromebook營收年增9.5%、電競及遊戲相關產品及業務營收年增35.9%以及商用產品營收年增24.5%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占9月營收之28.4%、第3季營收之33.6%、累積前九月營收之31.8%。

公開發行子公司皆已公告9月份自結營收，孵化中的事業中尤以專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技公司9月營收年增60.2%為亮點。