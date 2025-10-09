麗臺9月稅後淨損5300萬元 每股淨損0.64元

麗臺（2465）9日公布9月稅後淨損5,300萬元，9月每股淨損0.64元。該公司也公布第3季稅後淨損2,900萬元，第3季每股淨損0.35元。

麗臺9月營收14.26億元，創單月新高，月增483.82%，年增337.69%，今年前九個月營收35.3億元，創同期新高，年增32.34%。

麗臺9月營收暴衝，主要是因為認列中國移動200台輝達（NVIDIA） HGX A800資料中心專案。不過，麗臺也表示，這筆專案訂單因最後5%款項產生爭議，導致麗臺上海子公司遲遲未能收回5%尾款，麗臺一方面著手進行法律訴訟程序，一方面在9月提列預期信用減損損失人民幣1,134.6萬元(約新台幣0.49億元)，因此，麗臺9月業績雖創新高，但可能虧損。