快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

華碩營收／9月年增33.02% 創單月新高、第3季也登頂

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩。聯合報系資料照
華碩。聯合報系資料照

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年9月集團營收為825.95億元，月增31.49%、年增33.02%，創下單月新高紀錄，帶動第3季業績亦登頂，華碩表示，主要受益於伺服器、顯示卡與商用電腦的營收增長。

華碩今年第3季集團營收為2,002.81億元，季增6.53%、年增20.24%，亦為單季新高；累計華碩今年前三季集團營收為5,359.81億元、年增23.75%，為同期新高紀錄。

在品牌營收方面，華碩今年9月為789.48億元，月增31.08%、年增34.25%。第3季營收1,899.07億元、年增21%；累計華碩今年前三季營收為4,991.13億元、年增22.62%。

華碩表示，今年9月營收與第3季營收同創歷史新高，主要受益於伺服器、顯示卡與商用電腦的營收增長。華碩在確立消費與電競市場的領導地位之後，亦成功達成擴大企業領域營收的策略，建構多重成長動能。

針對AI伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前表示，相關業務今年第1季營收占比已達雙位數，第2季在GB200順利量產出貨下，AI伺服器比重提升至15%，隨著第3季底GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器全年營收占比將持續提升。

至於在PC業務方面，華碩共同執行長許先越曾指出，華碩今年上半年PC業務成長主要來自電競及商用市場，其中，電競營收年增四成、商用PC年增四成五，而下半年電競相關業務有望續強，包含華碩與微軟合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列預計下半年上市，也將貢獻營收。華碩亦看好AI PC動能，預計下半年將推出價格帶覆蓋更廣的機種。

營收 華碩 伺服器

延伸閱讀

華碩攻機器人 兩路並進

華碩推電競掌機 新添動能

眼裡只有他！孫藝真「破格造型撞臉韓國瑪丹娜」淪配角 皮衣男太搶鏡網瘋喊：怎麼沒拿顯卡

全民權證／華碩 瞄準逾80天

相關新聞

華碩營收／9月年增33.02% 創單月新高、第3季也登頂

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年9月集團營收為825.95億元，月增31.49%、年增33.02%，創下單月新高...

台達電營收／9月年增33.97%三創新高 第3季1503億元亦創高

台達電（2308）9日公告9月營收570.61億元創單月新高，月增19.2%，年增53.8%。第3季營收以1,503.2...

台達電首度叩關千金股！衝達天價1,005元 台股再現25千金

電源龍頭台達電10月來股價一路從854元附近往上飆升，短線漲幅16.51%=力罕見遭證交所列為注意股， 外資也連二賣，但...

光寶第3季合併營收攀三年高點

電源大廠光寶（2301）昨（8）日公布9月合併營收154億元，月減1.4%，年增30.22%；第3季合併營收448.92...

華碩攻機器人 兩路並進

華碩（2357）衝刺機器人業務，共同執行長胡書賓昨（8）日表示，隨著AI技術演進，AI加上機器人以後，不管是在2B（商用...

昇陽半砸18億元蓋新廠

再生晶圓大廠昇陽半（8028）昨（8）日宣布，中港廠Fab3B興建計畫全面展開，預計2028年投產。昇陽半擁有全球最大的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。