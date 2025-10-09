華碩營收／9月年增33.02% 創單月新高、第3季也登頂

PC品牌大廠華碩（2357）9日公布今年9月集團營收為825.95億元，月增31.49%、年增33.02%，創下單月新高紀錄，帶動第3季業績亦登頂，華碩表示，主要受益於伺服器、顯示卡與商用電腦的營收增長。

華碩今年第3季集團營收為2,002.81億元，季增6.53%、年增20.24%，亦為單季新高；累計華碩今年前三季集團營收為5,359.81億元、年增23.75%，為同期新高紀錄。

在品牌營收方面，華碩今年9月為789.48億元，月增31.08%、年增34.25%。第3季營收1,899.07億元、年增21%；累計華碩今年前三季營收為4,991.13億元、年增22.62%。

華碩表示，今年9月營收與第3季營收同創歷史新高，主要受益於伺服器、顯示卡與商用電腦的營收增長。華碩在確立消費與電競市場的領導地位之後，亦成功達成擴大企業領域營收的策略，建構多重成長動能。

針對AI伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前表示，相關業務今年第1季營收占比已達雙位數，第2季在GB200順利量產出貨下，AI伺服器比重提升至15%，隨著第3季底GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器全年營收占比將持續提升。

至於在PC業務方面，華碩共同執行長許先越曾指出，華碩今年上半年PC業務成長主要來自電競及商用市場，其中，電競營收年增四成、商用PC年增四成五，而下半年電競相關業務有望續強，包含華碩與微軟合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列預計下半年上市，也將貢獻營收。華碩亦看好AI PC動能，預計下半年將推出價格帶覆蓋更廣的機種。