健鼎營收／9月69.37億元創新高 第3季193億元同創新高
健鼎（3044）9日公布9月份合併營收約為新台幣69.37億元，與8月的61.79億元相較，月增12.3%；與去年同期的58.6億元相較，年增18.4%。
健鼎說明，9月營收創史上新高，除了8月部分營收遞延及因中國大陸十一長假、客戶提前拉貨外，產品受惠於DRAM Moudle需求暢旺為主。
健鼎說明，今年第3季合併營收為193.89億元，和第2季的179.03億元相比，季增8.3%；較去年同期第3季的176.74億元相比，成長率9.7%。
健鼎累計今年前九月合併營收已達544.21億元，較去年同期的487.59億元相比，成長率11.6%。
健鼎說明，9月創下史上最強單月營收，最強單季營收及最強前三季累計營收三冠。
