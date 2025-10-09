大立光第3季每股賺53.05元 毛利率47.2%探8季低點

快訊

中央社／ 台北9日電

光學鏡頭廠大立光今天公布第3季財報，受到匯率與外購零件比重增加等影響，毛利率下滑至47.2%，為近8季低點，每股盈餘53.05元。展望第4季，董事長林恩平表示，匯率仍是影響毛利率的主因，需觀察良率能否回升與客戶拉貨狀況。

大立光下午召開法人說明會，公布第3季合併營收約176.77億元，季增51%，年減7%；單季毛利率47.2%，季減6.4個百分點，年減3個百分點；稅後淨利70.8億元，季增5.86倍，年增6.8%，每股盈餘53.05元。

大立光今年前3季營收439.29億元，年增近7%；營業利益約172.22億元，年增10%；因業外收入銳減92%，稅後淨利145.56億元、年減16%，每股盈餘109.06元。

以第3季出貨產品畫素別來看，大立光2000萬畫素以上的高階產品占比10%至20%，千萬畫素等級產品占比為60%至70%，800萬畫素等級產品占10%以下，其他產品占20%至30%。

談到匯率對第3季毛利率的影響程度，林恩平表示，相較第2季影響至少2%，相較去年同期影響約3%。目前產品價格大部分都底定，要觀察客戶拉貨比例；如果高階產品拉貨比較多，第4季毛利率就會比較好一點。

