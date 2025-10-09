臻鼎營收／9月193億元、月增32.1% 創歷年同期次高

PCB 龍頭臻鼎-KY（4958）9 日公布 2025 年 9 月合併營收為新台幣 193.62 億元，月增 32.15%，年增 0.13%，創下歷年同期次高。第3季營收達新台幣 473.66 億元，季增 23.98%，年減 6.41%，但若以美元計算，第3季營收則年增 0.63%。累計前三季營收達新台幣 1,256.52 億元，年增8.76%，刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎表示，9 月合併營收攀升至今年以來高點，較前一個月顯著成長，主要受惠行動通訊客戶新品出貨節奏正常。同時，伺服器/車載/光通訊及 IC 載板的九月營收皆保持雙位數年增並創下單月歷史新高，顯示公司在多元高階應用布局已逐步展現成果。

展望第4季，臻鼎表示，隨著旺季效應持續發酵，加上 IC 載板與伺服器/車載/光通訊客戶訂單陸續貢獻，第4季營運表現將延續過往季節性走勢，站上今年高峰。

臻鼎強調，隨著產業邁向「PCB 半導體化」的新階段，公司持續深化 AI 與高階應用佈局，於 2025 年與 2026 年投入每年新台幣 300 億以上的資本支出，為快速成長的 AI 應用市場提供涵蓋伺服器、光通訊、人形機器人、及邊緣 AI 裝置等多領域的全方位 PCB 解決方案。隨著 AI 伺服器(包含 GPU 與 ASIC 平台) 及光通訊領域訂單動能顯著增強，加上 IC 載板需求升溫，明年將是臻鼎邁入下一階段成長的關鍵年。

臻鼎預告，將於 10 月 22-24 日首度參與 TPCA Show 2025，在南港展覽館 1 館 4 樓 M-618展位將展出一系列涵蓋半導體、AI 雲端基建、AI 終端應用、新世代能源等四大領域的 PCB 與 IC 載板完整方案。其中，臻鼎董事長沈慶芳與總經理簡禎富將於 10/23 出席半導體 × PCB 異質整合高峰論壇，分享異質整合驅動下 PCB 與半導體的協作藍圖，並攜手產業領袖共同探討跨域整合的未來新局，展現臻鼎在 AI 時代下的全方位布局。