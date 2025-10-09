快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

崇越營收／9月首破60億元、創單月高檔 前三季飆502億元

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭供應商崇越（5434）9日公布9月合併營收達60.9億元，首度跨越60億元門檻，月增6.6%、年增14.6%。在半導體材料與設備需求暢旺、海外環保工程案穩定挹注下，單月動能明顯放大。

就季別觀察，第3季營收175.4億元，季增3.2%、年增14.1%，再寫單季新高。累計1-9月營收達502.8億元，年增22.4%，同步創歷史同期新高。

公司表示，近月受先進製程擴產與封測需求帶動，製程材料、設備與自動化系統出貨續強；同時海外工程案如廢氣處理與水務環保等進度穩健，帶動營收結構更為均衡。

在全球布局上，崇越持續強化「供應鏈平台整合」與在地化服務。10月7日至9日公司於美國亞利桑那州鳳凰城參與2025 SEMICON WEST，聚焦展示製程材料、設備、自動化與精密零組件，並與台、日14家合作夥伴聯展。美國市場方面，除亞利桑那州與北德州據點已投入運作，並派駐工程師至愛達荷州支援國際記憶體大廠設備安裝與零組件更換，預計明年在博伊西設立第三個營運據點，以提升就近供應與服務效率。

展望後市，崇越將把握美國半導體聚落擴張與客戶擴產時程，持續擴大材料與關鍵零組件供應深度，並以環保工程與自動化方案強化跨區域接單能見度，力拚本季延續成長走勢。

營收 半導體 5434崇越

延伸閱讀

崇越強化美國布局

台積電鳳凰城大秀軟實力 無人機升空高掛國旗慶雙十

美國半導體大展 台積、日月光參與

川普政府打造「美國矽盾」 家登、京鼎搶設備耗材商機

相關新聞

台達電營收／9月年增33.97%三創新高 第3季1503億元亦創高

台達電（2308）9日公告9月營收570.61億元創單月新高，月增19.2%，年增53.8%。第3季營收以1,503.2...

台達電首度叩關千金股！衝達天價1,005元 台股再現25千金

電源龍頭台達電10月來股價一路從854元附近往上飆升，短線漲幅16.51%=力罕見遭證交所列為注意股， 外資也連二賣，但...

光寶第3季合併營收攀三年高點

電源大廠光寶（2301）昨（8）日公布9月合併營收154億元，月減1.4%，年增30.22%；第3季合併營收448.92...

華碩攻機器人 兩路並進

華碩（2357）衝刺機器人業務，共同執行長胡書賓昨（8）日表示，隨著AI技術演進，AI加上機器人以後，不管是在2B（商用...

昇陽半砸18億元蓋新廠

再生晶圓大廠昇陽半（8028）昨（8）日宣布，中港廠Fab3B興建計畫全面展開，預計2028年投產。昇陽半擁有全球最大的...

崇越強化美國布局

崇越（5434）昨（8）日宣布，持續開拓美國市場，預計明年於博伊西設立第三個營運據點，同時攜手弘塑、信越、達興材料、千附...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。