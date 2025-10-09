崇越營收／9月首破60億元、創單月高檔 前三季飆502億元

半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭供應商崇越（5434）9日公布9月合併營收達60.9億元，首度跨越60億元門檻，月增6.6%、年增14.6%。在半導體材料與設備需求暢旺、海外環保工程案穩定挹注下，單月動能明顯放大。

就季別觀察，第3季營收175.4億元，季增3.2%、年增14.1%，再寫單季新高。累計1-9月營收達502.8億元，年增22.4%，同步創歷史同期新高。

公司表示，近月受先進製程擴產與封測需求帶動，製程材料、設備與自動化系統出貨續強；同時海外工程案如廢氣處理與水務環保等進度穩健，帶動營收結構更為均衡。

在全球布局上，崇越持續強化「供應鏈平台整合」與在地化服務。10月7日至9日公司於美國亞利桑那州鳳凰城參與2025 SEMICON WEST，聚焦展示製程材料、設備、自動化與精密零組件，並與台、日14家合作夥伴聯展。美國市場方面，除亞利桑那州與北德州據點已投入運作，並派駐工程師至愛達荷州支援國際記憶體大廠設備安裝與零組件更換，預計明年在博伊西設立第三個營運據點，以提升就近供應與服務效率。

展望後市，崇越將把握美國半導體聚落擴張與客戶擴產時程，持續擴大材料與關鍵零組件供應深度，並以環保工程與自動化方案強化跨區域接單能見度，力拚本季延續成長走勢。