和碩營收／9月重返千億元大關、月增74.52% 蘋果iPhone 17帶動

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

和碩（4938）9日公布今年9月營收，受惠iPhone 17系列新機上市動能，帶動和碩9月營收重返千億大關、達1,149.09億元，月增74.52%、年增5.17%，為近11個月營收高點。

和碩今年第3季營收2,578.56億元，季減3.55%、年減12.36%；累計和碩今年前三季營收為7,976.25億元、年減0.09%。

展望第4季，法人預估，在iPhone新機銷售動能下，預估和碩第4季營收將攀上全年單季高點。

單以9月來看，和碩在季底出貨效應下，資訊、通訊、消費性三大產品線皆呈現成長，尤其在iPhone 17系列新機上市下，帶動和碩通訊業務營收大增。

而從和碩第3季觀察，消費性、資訊業務皆呈現季增長態勢。但為規避美國關稅，蘋果今年上半年提前拉貨iPhone，雖讓和碩第2季通訊業務表現較佳，但在基期墊高下，也導致和碩第3季通訊業務業績反而不如上季，也是和碩第3季整體營收不如第2季的主因。

從和碩NB出貨來看，9月出貨量80-85萬台，與上個月持平。第3季度出貨240萬台、季增約2%；累計和碩今年前三季NB出貨670萬台。

值得一提的是，和碩第3季伺服器業務在出貨給半導體領域等客戶下，該業務當季營收季比、年比皆有倍數成長，表現相對亮眼。

展望後市，法人指出，在iPhone 17系列持續出貨下，法人預估和碩通訊業務持續成長，預計第4季營收將為全年單季高峰。

和碩 營收

