台達電營收／9月年增33.97%三創新高 第3季1503億元亦創高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
台達電。聯合報系資料照
台達電（2308）9日公告9月營收570.61億元創單月新高，月增19.2%，年增53.8%。第3季營收以1,503.2億元改寫新高，季增21.2%，年增34%。累計今年前九月營收3,932.72億元，年增28.1%。

台達電表示，9月營收年增逾五成，主要因AI相關產品需求旺盛。台達電9日股價在法人力挺下，盤中突破千元大關，站上1,005元，改寫新天價；終場收999元，上漲18元。

法人看好，AI伺服器電源市場將迎來爆發性成長，有助於台達電市占率明顯提升，且資料中心營運商將開始升級到高壓直流（HVDC）系統以提高電源效率，台達電將受益於此升級趨勢，提供電源機架和固態變壓器解決方案。其中後者將使台達電得以滲透到資料中心基礎設施和公用事業產業。

台達電 營收

