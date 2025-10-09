崇越營收／9月衝破60億元大關 前三季達502億元

崇越（5434）9日公布9月單月營收首度衝破60億元大關，達60.9億元，月增3.8億元，月營收成長6.6%；相較去年同期，年增7.8億元，年成長率達14.6%；前三季累計營收達502.8億元，年增22.4%。

崇越說明，營運穩步推進，連續刷新歷史高點，今年9月攀上高峰，第3季營收再度改寫新高，達175.4億元，季增3.2%、年增14.1%。在半導體市場需求熱絡及海外環保工程穩定挹注下，崇越科技展現強勁的成長動能，續創新猷。

崇越說明，此次亮眼的營運表現，亦反映出公司持續深化國際布局的成果。崇越科技積極打造全球供應鏈平台，推動海外據點發展，強化在地服務能量。本周10月7日至9日，崇越科技於美國鳳凰城盛大參展2025 SEMICON WEST半導體展，聚焦展示半導體製程材料、設備、自動化系統與精密零組件，並攜手來自日本、台灣共14家合作夥伴共同參展，展現全方位供應鏈整合實力。

隨著亞利桑那成為先進製程晶圓製造重鎮，北德州也逐步形成高度整合的半導體生態系，崇越科技已於兩地設立據點，提供即時在地服務。崇越集團李正榮執行董事表示：「除了亞利桑那及德州外，崇越科技亦派駐工程師至愛達荷州，協助國際記憶體大廠進行設備安裝與零組件更換作業，預計明年將於博伊西設立第三個營運據點，持續深耕並拓展美國市場版圖。」