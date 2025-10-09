騰輝營收／9月3.4億元優於去年同期 特殊材料續成長

銅箔基板廠騰輝電子-KY（6672）9日公告2025年9月營收3.4億元，月減2%，然較去年同期成長1.1％，截至9月累計營收32億元，年減1.3%。騰輝說明，主要一般材料汽車板受到中國大陸對車市反內捲整治並收緊規範，以抑制車市惡性價格戰的競爭影響，加上車市上半年備貨庫存較高，故使得近期訂單動能相對趨緩，然特殊材料高毛利航天航空與散熱產品需求動能持續增長，產品具有優異信賴度、高耐熱性等特性深受終端認可，已成為主力產品。

騰輝說明，9月營收已連續兩個月較去年同期成長並且2025年度第3季營收表現較去年成長2.74%，營收逐季升溫，代表公司積極利用自身研發優勢，布局於新技術、新應用的少量多樣及多角化各項產品應用策略奏效，例如血糖測試、機器人、AR眼鏡、夜視鏡、汽車激光雷達、無人機應用的功率放大器等，整體營運前景展望樂觀。

展望未來，騰輝指出，除繼續鞏固散熱金屬基板市場並在國防航天持續積極提升全球市占率外，近期導熱薄膜在汽車多層板、功率半導體嵌埋HDI及航空方面的應用，也持續接到歐美國防大廠認可並量產於正式產品，RCC/RCF 產品應用在薄型被動元件貼裝保護已開始有量產訂單；新開發的各種膠系不流膠粘合片可應用在AI浪潮帶起的手持與穿戴領域，還有超級充電樁、油井鑽探與潛盾機、半導體AI芯片測試等高階應用受到客戶認可，可望成為新的訂單動能。公司長期以創新技術為核心，深耕研究發展應用於不同產品高毛利特殊材料，專注於少量多樣產品及布局全球策略，隨著各項布局竭盡全力拓展有望逐漸開花結果，未來營運可望迎來大豐收。