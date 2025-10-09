同欣電營收／9月9.73億元、月增2% 觀察第4季光通訊與車用節奏

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

CMOS影像感測器封測廠同欣電（6271）9日公布9月營收達9.73億元，較8月成長2.03%、較去年同月小幅下滑0.56%；今年1-9月累計營收87.25億元，年減4.19%。

以季度觀察，第3季營收合計28.5億元，季減3.9%、年減7.1%。公司單月走勢自7月觸底後連兩月回升，帶動第3季末月優於前兩月，惟整季仍受上半年需求調整影響。

營運焦點方面，管理層先前於法說會指出，800G光收發模組封裝動能今年最為明顯，並規劃SiC、GaN功率元件自明年開始貢獻資料中心相關應用，顯示公司除CIS外，也在高速光通訊與寬能隙半導體布局以分散循環風險。

另一方面，產業鏈新動態可望為車用CIS帶來訂單外溢：豪威宣布加入輝達（NVIDIA）自駕生態系後，市場解讀同欣電在晶圓重組（RW）與構裝服務上有機會跟著增溫；同欣電同時握有安森美（onsemi）與豪威兩大車用CIS客戶，對中長期營運形成支撐。

整體而言，同欣電9月單月恢復月增，上季雖仍年減，但在光通訊與高速模組訂單帶動下，本季可望續觀察高速網通與車用CIS拉貨節奏；同時留意車用終端消費與海外客戶庫存調整對接單的牽動，以及外資對來年獲利預估的後續修正幅度。

同欣電 營收 光通訊

