群創營收／9月199億元 月增6.2%、年增2.7%
群創（3481）9月合併營收199億元，月增6.25%，年增2.7%；今年第3季合併營收578億元，季增2.82%，年增4.23%；累計今年前9月合併營收1,699.81億元，年增4.39%。
友達（2409）9月合併營收244.5億元，月減0.4%，年減5.5%；今年第3季合併營收699.1億元，季增1%，年減10.1%；累計今年前9月合併2,112.46億元，年減0.1%。
美系外資認為，未來幾個月的終端需求將是影響面板價格走勢的關鍵指標，隨著電視面板價格觸底，友達、群創都可望受惠。
根據集邦科技（TrendForce）10月上旬面板報價，電視面板價格連續3個月呈現持平；法人預期，電視面板第4季報價守穩，面板雙虎下半年獲利可期。
