面板雙虎營收不同調！友達244億元年減5.5% 群創198億元、年增2.7%
面板雙虎友達（2409）及群創（3481）9日同步公告今年9月合併營收，友達為244.45億元，月減0.4%，年減5.5%。群創是198.61億元，月增6.3%，年增2.7%，為近24個月單月新高。
友達今年第3季合併營收699.08億元，季增1%，年減10.1%。累計今年前三季合併營收2,112.46億元，年微減0.2%。今天股價小跌0.1元，成交量逾6.5萬張，收14元。
群創今年第3季合併營收578.18億元，季增2.8%，年增4.2%。累計今年前三季合併營收1,699.82億元，年增4.4%。今天股價小漲0.25元，成交量逾12.6萬張，居今日台股成交量排行榜第7名，收15.5元。
