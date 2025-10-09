快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

國防、醫療業務助攻 融程電第3季營收創單季新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠融程電（3416）公布2025年9月營收達2.73億元，月減21.5%，年增32.2%。累計2025年1至9月營收為新台幣26.34億元，年增18.4%，改寫歷史新高。第三季營收為新台幣10.06億元，年增28.4%，季增21.7%，營收創單季歷史新高，主要是國防和醫療業務的增長，全年業績雙位數成長。

融程電持續鞏固其國防軍工領域領先地位，結合政策推動與市場需求推出強固型具高算力的邊緣AI平台，掌握軍規認證與邊緣AI趨勢，強化營運韌性與全球在地化市場，聚焦邊緣 AI 和機器人 GCS平台產業趨勢，在邊緣AI computer、國防軍工應用，和併購引擎帶動下擴展全球產業鏈，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣運算電腦 (edge computer) 整體解決方案。

展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的佈局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。

AI 營收

延伸閱讀

影／114年國防報告書發行 敏捷韌性為主軸

台再被要求國防支出達GDP10% 俞大㵢：花多少錢不是問題

日股基金 潛利十足

研華9月營收今年次高 融程電第3季創新高

相關新聞

台達電首度叩關千金股！衝達天價1,005元 台股再現25千金

電源龍頭台達電10月來股價一路從854元附近往上飆升，短線漲幅16.51%=力罕見遭證交所列為注意股， 外資也連二賣，但...

光寶第3季合併營收攀三年高點

電源大廠光寶（2301）昨（8）日公布9月合併營收154億元，月減1.4%，年增30.22%；第3季合併營收448.92...

華碩攻機器人 兩路並進

華碩（2357）衝刺機器人業務，共同執行長胡書賓昨（8）日表示，隨著AI技術演進，AI加上機器人以後，不管是在2B（商用...

昇陽半砸18億元蓋新廠

再生晶圓大廠昇陽半（8028）昨（8）日宣布，中港廠Fab3B興建計畫全面展開，預計2028年投產。昇陽半擁有全球最大的...

崇越強化美國布局

崇越（5434）昨（8）日宣布，持續開拓美國市場，預計明年於博伊西設立第三個營運據點，同時攜手弘塑、信越、達興材料、千附...

瑞昱9月合併營收月增3% 新唐增17%

IC設計廠瑞昱（2379）、新唐、原相昨（8）日公布9月業績，都較8月走揚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。