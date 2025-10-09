國防、醫療業務助攻 融程電第3季營收創單季新高

工業電腦廠融程電（3416）公布2025年9月營收達2.73億元，月減21.5%，年增32.2%。累計2025年1至9月營收為新台幣26.34億元，年增18.4%，改寫歷史新高。第三季營收為新台幣10.06億元，年增28.4%，季增21.7%，營收創單季歷史新高，主要是國防和醫療業務的增長，全年業績雙位數成長。

融程電持續鞏固其國防軍工領域領先地位，結合政策推動與市場需求推出強固型具高算力的邊緣AI平台，掌握軍規認證與邊緣AI趨勢，強化營運韌性與全球在地化市場，聚焦邊緣 AI 和機器人 GCS平台產業趨勢，在邊緣AI computer、國防軍工應用，和併購引擎帶動下擴展全球產業鏈，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣運算電腦 (edge computer) 整體解決方案。

展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的佈局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化、國防，與公共安全。