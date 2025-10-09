台達電首度叩關千金股！衝達天價1,005元 台股再現25千金

電源龍頭台達電10月來股價一路從854元附近往上飆升，短線漲幅16.51%=力罕見遭證交所列為注意股， 外資也連二賣，但9日一開盤就跳上1,000元，首度叩關千金股，且一度衝達1,005元，寫下歷史新高價， 台股再現25千金。

台達電應主管機關要求，公布自結8月稅後純益58.54億元，年增49%，每股純益2.25元；美系外資日前上調台達電目標價，從670元調高至1,300元，為目前外資圈的最高目標價，維持「買進」評等。

美系外資表示，AI伺服器電源市場將迎來爆發性成長，預估2025年到2030年AI伺服器電源供應單元的整體市場規模年複合成長率（CAGR）將達92%，台達電市占率將從2024年約50%提升至2027年的74%。

美系外資認為，台達電AI電源相關產品營收貢獻在2025年、2026年、2027年將分別達12%、30%、49%；營益率將達28%、51%、63%；預估AI電源產品的毛利率至少為55%，營益率至少為35%，遠高於台達電2025年的平均水準。

台達電股價在4月9日一度下滑至275元，之後一路走高，8日躋身千金股， 早盤以1,000元開出，一度衝達1,005元寫下歷史新高， 盤中雖有下滑至986元， 但午盤後再衝上千元關卡價，台股25千金再現。