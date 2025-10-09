家登9月營收5.93億元備戰第4季出貨 家碩南科擴產到位

家登精密（3680）於9日公佈2025年9月營收報告，集團合併營收約為新台幣5.93億元，今年累積1~9月營收約50.79億元。今年家登克服全球貿易局勢、投資市場動盪，及協助客戶調整升級等種種挑戰，下半年各地區逐步迎來需求高峰期，營運動能持續走揚，全力衝刺備貨，備戰第4季出貨。

伴隨先進封裝技術不斷突破，市場上百家爭鳴，不同製程各有優缺點，家登強調，不放過所有製程發展機會，貼近客戶需求，涵蓋美、中、日、台大客戶，囊括從晶片、載板到封裝不同尺寸及使用需求，配合開發全製程專屬載具，迎接封裝技術量產時代來臨，家登將成為提供一站式解決方案之供應商。全系列先進封裝載具驗證來到關鍵階段，為確保後續客戶使用無虞，家登與機台廠商合作全面展開測試中，除確保相容性，期能在共同測試中建立baseline，不僅有利於後續新產品開發，亦能確立家登在先進封裝載具領域領先優勢。

家登強調，持續布局產業新趨勢，放大競爭優勢，站在未來看現在，布局下一個市場潛力深厚的技術節點，有鑑於全球終端需求依然強勁，包含先進製程、先進封裝、AI等，台灣仍扮演全球半導體供應鏈重要角色。今年家登各項圍繞先進製程的產品線出貨量皆攀新高，EUV POD表現亮眼，先進製程FOUP顯著放量，加上後續先進封裝載具挹注，共同帶動營運新高，鞏固半導體載具領先地位。

此外，家登集團的家碩(6953）也公告 114 年 9 月營收 1.03 億元，與去年同期比較成長 7.42 %。受惠於半導體 2 奈米量產與 EUV 光罩充氣需求推動，公司下半年表現持續增溫，對全年營運展望仍審慎樂觀。

家碩強調，秉持「用心服務、創新專注」的企業核心價值，專注於半導體微影製程傳載自動化設備。公司在光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術以深耕多年，研發團隊有堅強的專利佈局，品質穩

定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。隨著海外市場需求增加，公司持續積極佈局海外市場，並於 2025 年 9/23-9/24 參加美國 SPIE 光罩展、2025 年10/7-10/9 參加 SEMICON WEST 展覽，與海外客戶保持緊密客戶夥伴關係、開發新產品應用，預期下半年成長動能可望延續。

家碩南科短期產能擴充於 2025 年 10 月到位，展望短中長期產能規畫，家碩指出，南科短期產能擴充於 2025 年 10 月到位，南科三期擴廠計畫已於2024 年啟動，預計於 2027 年加入營運。新產能計劃優先支援 EUV 光罩充氣相關機台出貨，並也預留產能支援未來新產品生產組合，包含光罩清洗與 POD 自動化傳載、光罩 AOI 檢測等設備，公司持續優化生產效率，並對未來市場前景積極應對。

在營運與研發策略，家碩強調，持續聚焦先進製程設備開發與精進高階光罩充氣技術，在自動化研發技術上，也延伸至協作設備自動化開發，此新產品有助於推動半導體先進製程之智慧製造目標，有助未來將此研發成果轉化為市場成長動能，推升公司營運表現。