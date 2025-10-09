國巨9月營收116億攻頂 連七月站穩百億元

被動元件大廠國巨（2327）昨（8）日公布9月合併營收116.81億元，創新高，月增8.6%、年增12.2%，推升第3季合併營收衝上330.87億元，改寫單季新高。國巨樂觀客戶庫存已達健康水平。

國巨9月合併營收已連續七個月站穩百億元大關之上，公司表示，9月業績衝高，主要受惠AI相關應用需求持續強勁，以及歐美地區夏季假期結束。

國巨營收

若以美元換算，9月與第3季業績年增幅度更大，9月單月營收以美元計算，月增7.7%，較去年同期增加 17.7%。

國巨結算，第3季合併營收330.87億元，季增0.96%，並較去年同期增加4.25%；若以美元換算，單季營收較第2季增加3.9%，並較去年同期成長11.9%。

國巨前三季合併營收969.62億元，年增5.8%，若以美元換算，年增率為8.5%。國巨昨天股價逆勢漲1元、收184.5元。

業界人士分析，國巨搭上AI商機，主要受惠輝達GB300等新款AI伺服器大量導入鉭電容，且雲端服務供應商（CSP）的ASIC伺服器也大量導入，國巨旗下基美是鉭電容大廠，出貨激增。

鉭電容是被動元件當中，單價最高的品項，隨著AI帶旺鉭電容商機，國巨身價跟著水漲船高。

國巨強調，AI相關產品將是集團未來營收增長的主要驅動力。談到AI蓬勃發展對被動元件市場的助力，國巨認為，AI伺服器需求推動鉭電容與奈米磁性技術電感器銷量強勁，集團並積極拓展AI客戶群。

展望未來，國巨指出，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，公司仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。