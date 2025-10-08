快訊

華邦電營收／9月79.2億元、年增9.52% 創39個月新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

記憶體大廠華邦電（2344）8日公布自行結算的2025年9月份營收報告。華邦含新唐科技等子公司，9月合併營收為新臺幣79.20億元，月增12.94%，年增9.52%，主因受惠於記憶體DDR4持續供不應求與大廠退出。

華邦電累計2025年1至9月合併營收為新臺幣627.81億元，較去年同期減少0.22%。

華邦電總經理陳沛銘先前已率先預告，隨網通需求復甦與邊緣AI應用成長，有助公司客製化記憶體需求拉升，估供過於求市況可望在今年下半年反轉，另外公司耕耘多年的CUBE可望於2026年豐收。

陳沛銘先前強調，華邦方面主要會市持續在NOR 45奈米新品開發每年至少20款持續增加有助穩固領先地位，CUBE方面已投入三年，預期可在2026年豐收並已有數十個客戶配合ASIC相關需求。

華邦電 營收

