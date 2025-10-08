聽新聞
嘉聯益營收／9月5.35億元 創今年單月新高
華科集團瀚宇博（5469）投資持股的軟板廠嘉聯益（6153）8日公布9月營收5.35億元，較8月成長9.1%，較去年同期年減少20.9%，但為今年單月新高並連續三個月呈現月成長。
嘉聯益持續調整體質轉型，並篩選訂單生產，累計前9月營收為42.04億元，年減25.4%。
嘉聯益先前提到，內部已定調，今年是持續調整體質的一年。嘉聯益強調，持續追求營運改善。
嘉聯益計畫今年持續多元化開發客戶，擴展訂單來源，並爭取折疊屏手機，AI手機/筆電等軟板新應用產品商機，加強和客戶端在產品設計上協同合作。另外持續布局高階市場，開發多層板、微細線路與模塊疊構技術。
嘉聯益今年也計畫精細化成本管控與效益提升，持續優化iMES系統，精算製程成本，落實庫存管理，改善良率痛點。通過數據分析和精益管理，提升集團效益。
