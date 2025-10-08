快訊

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

娜克莉颱風最快周六迴轉 國慶連假這日水氣增加3地防大雨

AI取代誰？報告揭「科技業職位最危險Top 4」 這領域反而人才荒

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉聯益營收／9月5.35億元 創今年單月新高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

華科集團瀚宇博（5469）投資持股的軟板廠嘉聯益（6153）8日公布9月營收5.35億元，較8月成長9.1%，較去年同期年減少20.9%，但為今年單月新高並連續三個月呈現月成長。

嘉聯益持續調整體質轉型，並篩選訂單生產，累計前9月營收為42.04億元，年減25.4%。

嘉聯益先前提到，內部已定調，今年是持續調整體質的一年。嘉聯益強調，持續追求營運改善。

嘉聯益計畫今年持續多元化開發客戶，擴展訂單來源，並爭取折疊屏手機，AI手機/筆電等軟板新應用產品商機，加強和客戶端在產品設計上協同合作。另外持續布局高階市場，開發多層板、微細線路與模塊疊構技術。

嘉聯益今年也計畫精細化成本管控與效益提升，持續優化iMES系統，精算製程成本，落實庫存管理，改善良率痛點。通過數據分析和精益管理，提升集團效益。

嘉聯益 營收

延伸閱讀

期貨商論壇／力成期 伺機操作

金居利多 選逾四個月

證交所資訊中心 大升級

台美晶片五五分？總統府前發言人Kolas：警報六個月前早響起

相關新聞

台達電自結8月獲利58.54億元、年增49% 每股賺2.25元

台達電（2308）8日應主管機關要求，公布8月自結稅後純益58.54億元，年增49%，每股純益（EPS）2.25元。

大摩解析10月面板價壓力暫緩 友達、群創有望成潛在受惠股？

面板價格壓力10月將暫緩，摩根士丹利（大摩）證券表示，未來幾個月的終端需求將是觀察價格走勢的關鍵指標，也是影響後續補庫動...

國巨營收／9月116億元創新高、年增12.15% 第3季330億元年增4.25%

國巨公司（2327）8日公布2025年9月份自結合併營收為新台幣116.81億元，月增8.57%、年增12.15%，創下...

華邦電營收／9月79.2億元、年增9.52% 創39個月新高

記憶體大廠華邦電（2344）8日公布自行結算的2025年9月份營收報告。華邦含新唐科技等子公司，9月合併營收為新臺幣79...

嘉聯益營收／9月5.35億元 創今年單月新高

華科集團瀚宇博（5469）投資持股的軟板廠嘉聯益（6153）8 日公布 9 月營收 5.35 億元，較 8 月成長 9....

英業達營收／9月605億元創同期新高 受惠美中CSP同步拉貨

英業達（2356）8日公布9月營收605.61億元，月減1.2%、年增7.7%，創同期新高，主要是受惠美國與中國大陸雲端...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。