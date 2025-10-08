英業達營收／9月605億元創同期新高 受惠美中CSP同步拉貨

英業達（2356）8日公布9月營收605.61億元，月減1.2%、年增7.7%，創同期新高，主要是受惠美國與中國大陸雲端服務供應商（CSP）同步拉貨；第3季營收1,762.85億元，也創同期新高，季減5.57%、年增7.57%，今年前九個月營收5,198.97億元、年增15.92%。

英業達歐洲捷克廠已於上個月開幕，主要供應車用和伺服器產品，原先伺服器的出貨對象以企業型客戶為主，現已增加美系雲端伺服器客戶；至於美國德州廠預計在明年第1季量產，墨西哥廠沒有太大問題，主要是配合美國客戶的出貨需求。

英業達9月筆電出貨190萬台，月增、年增皆為5.55%；第3季筆電出貨540萬台，季減3.57%、年增3.84%。該公司表示，預期第4季筆電出貨略為季減，但2025年全年出貨量將有3%至5%的成長。

英業達指出，旗下穿戴裝置上半年出貨動能較為平淡，但下半年出貨可望逐季成長，第4季達到全年巔峰；至於AI伺服器方面，下半年產品組合與上半年不同，上半年主要出貨AI機櫃，下半年主要出貨產品為L6（主機板），毛利率更佳，全年維持雙位數成長。