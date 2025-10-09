光寶第3季合併營收攀三年高點

電源大廠光寶（2301）昨（8）日公布9月合併營收154億元，月減1.4%，年增30.22%；第3季合併營收448.92億元，季增11%，年增22%，為三年來單季新高；前三季合併營收1,217億元，年增23%。

光寶表示，9月來自雲端及物聯網部門營收占比47%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增八成。

另外，9月光電部門營收占比16%；其中，光耦合器高階產品、不可見光於感測應用、以及Mini LED在新一代電競PC與手機的需求穩定。

資訊及消費性電子部門9月營收占比37%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星、遊戲機與電競電源出貨穩定成長，帶動資訊及消費性電子部門營收年增近一成。