瑞昱9月合併營收月增3% 新唐增17%
IC設計廠瑞昱（2379）、新唐、原相昨（8）日公布9月業績，都較8月走揚。
瑞昱9月合併營收重回百億元以上、達100.34億元，為近三個月來高點，月增3.1％，年增2％；第3季合併營收294.91億元，季減7.5％，年減4.1％；前三季合併營收964.27億元，年增10.7％。
新唐9月合併營收26.4億元，攀上近三個月高點，月增17.2％，年減2.4％；第3季合併營收72.72億元，季減6.9％，年減8.6％；前三季合併營收234.52億元，年減4.8％。
原相9月合併營收為7.48億元，為近四個月高點，月增1％，年增0.6％；第3季合併營收22.11億元，季減3％，年減2.3％；前三季合併營收為68.4億元，年增12.8％。
