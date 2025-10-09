華碩攻機器人 兩路並進

華碩（2357）衝刺機器人業務，共同執行長胡書賓昨（8）日表示，隨著AI技術演進，AI加上機器人以後，不管是在2B（商用）、2C（消費）各種可能性都有，華碩在這兩塊應用都有耕耘、不會缺席。外界關心華碩新款機器人產品進度，「請大家拭目以待！」

胡書賓昨日以台灣智慧城市產業聯盟會長身分，參加「智慧機器人應用SIG成立記者會暨論壇」並受訪，釋出以上訊息。

「智慧機器人應用SIG（Special Interest Group）」匯聚超過50家廠商，涵蓋大小企業與新創，包含華碩、和碩、信驊、悠泰、盟立、達明機器人、博鈞科技、Sigma Robotics等，參與廠商家數持續擴增中。

胡書賓表示，華碩算是智慧機器人早期開拓的廠商，2015年華碩推出Zenbo機器人，當初鎖定服務、陪伴型市場，但因當時AI語音辨識不成熟，也缺乏足夠實驗場域，導致最終市場推廣成效不好。

胡書賓強調，隨著大語言模型（LLM）蓬勃發展，AI語音辨識及推理能力大幅提升，以及未來對物理世界的認知，這些都賦予機器人更多應用可能性。

胡書賓指出，可以預見未來各種型態的智慧機器人，將走入人類生活及工作各種場域，除了AI技術以外，場域的實證應用經驗，對推動機器人產業發展也是重要一環。