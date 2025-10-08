快訊

研華9月營收今年次高 融程電第3季創新高

中央社／ 台北8日電

工業電腦廠研華受惠於北美及歐洲等市場表現佳，今天公布9月合併營收約新台幣62.08億元，月增11.7%，年增25.4%，為今年單月次高。融程電因國防和醫療業務成長，第3季營收達10.06億元，季增21.7%、年增28.4%，創單季歷史新高。

研華9月營收以區域別來看，北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，皆年增雙位數百分比，分別成長42%、20%、20%、15%及45%；日本市場與去年同期持平，韓國市場較去年同期衰退。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿表示，以美元計算第3季合併營收表現優於預期。為因應人工智慧（AI）趨勢加速邊緣智慧（Edge AI）應用創新與發展，研華持續投入Edge AI關鍵技術並聚焦發展機器人應用、智慧工廠、智慧醫療等核心領域，累積產業競爭力。

融程電9月營收達2.73億元，月減21.5%，年增32.2%；今年前3季營收26.34億元，年增18.4%，改寫歷史新高。

融程電表示，將鞏固在國防軍工領域領先地位，推出強固型、具高算力的邊緣AI平台，掌握軍規認證與邊緣AI趨勢，強化營運韌性與全球在地化市場。

