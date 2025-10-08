聽新聞
亞力營收／9月8.89億元、年增27.63% 推升第3季年增43.25％創次高
亞力（1514）8日公告，9月營收8.89億元，年增27.63%，第3季營收27.81億元，年增43.25％，累計今年前九月營收74.14億元，年增19.18%，單季、前三季營收均創歷史同期新高。
亞力表示，目前在手訂單超過百億元，配合政府加速強韌電網計畫，台電銷貨創同期新高，尤其下半年來自半導體產業海內外擴建新廠訂單有顯著成長、軌道建設之訂單也大幅成長且今年接單仍高於出貨，訂單能見度至少3年，未來營運仍持續看好。
訂單方面，亞力近期新接獲台鐵智慧化變電所訂單近10億元、台電多所GIS、電驛及開關器材訂單超過20億元、海內外知名半導體大廠擴建新廠，範圍涵蓋美國、日本、新加坡等國家， 新接獲之訂單超過25億元。另外，電信公司與電子大廠之AI及IDC機房訂單亦超過10億元以上。
亞力指出，未來台電強韌電網之加速建設、半導體業擴建新廠專案、軌道建設之新建及汰舊換新、AI/IDC機房之興建仍持續有大幅成長之機會。
亞力指出，目前在手訂單超過110億元，且有成長之趨勢，今年集團合併營收目標成長雙位數以上，訂單能見度至少3~4年，營運實績可望再創歷史新高。
